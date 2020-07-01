HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Pınar Karşıyaka'ya artçı şok

Antrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki iddialı kadrosuyla ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta yakaladığı müthiş seriyle zirveye koşarken, sezonun, iki kulvarda da koronavirüs pandemisiyle sonuç ilan edilmeden bitirilmesinin üzüntüsünü yaşayan Pınar Karşıyaka, artçı şokla sarsıldı.

Pınar Karşıyaka'ya artçı şok
01.07.2020 11:34 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:39

Antrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki iddialı kadrosuyla ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta yakaladığı müthiş seriyle zirveye koşarken, sezonun, iki kulvarda da koronavirüs pandemisiyle sonuç ilan edilmeden bitirilmesinin üzüntüsünü yaşayan Pınar Karşıyaka, artçı şokla sarsıldı. 

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 11 Kasım 2019'da yürürlüğe girerek yeni sezonda uygulanacak Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı gereği, talimata uymadıkları gerekçesiyle Beşiktaş ve Galatasaray'la birlikte Karşıyaka'nın 1 puanını sildi. Yine iddialı olmayı hedeflediği yeni sezonda lige bir galibiyeti silinip eksi 1 puanla başlayacak Karşıyaka, TBF Tahkim Kurulu'na itiraz etmeye hazırlanıyor.

TBF'nin ceza açıklamasında, "Sunulan belgelerde A-1 sezonuna dair Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi daireleri nezdinde temerrüde düşmüş bir borcunun olduğu; A sezonuna ilişkin sunacakları bütçede gösterdikleri gelirlerden, Federasyon ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı üzerinden sağlanan yayın, sponsorluk gibi gelirler haricindeki gelirlerin, en az yüzde 40'ını belgelendirmek zorunda olmasına rağmen belgelendiremediği anlaşılan; Beşiktaş Kulübü Derneği, Galatasaray Kulübü Derneği ve Karşıyaka Spor Kulübü Derneği'ne Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nın 6. ve 11. maddesi uyarınca 1 puan silme cezası uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer alırken, Kaf-Kaf karara tepki gösterdi.Cezanın iptali için Tahkim Kurulu'nun yolunu tutacak yeşil-kırmızılılar, "Türkiye Basketbol Federasyonu'nun gerçekleştirmiş olduğu yönetim kurulu toplantısında Mali Denetim Esasları Yönergesi çerçevesinde sunulan evraklarda, gelecek sezonun gelirlerine ilişkin eksik görülmesinden kaynaklı olarak takımımıza eksi 1 puan ceza verildiği açıklanmıştır. Geçmiş iki sezona ilişkin mali denetimler, gelir ve gider dengelerinin tamamı yönergeye uygun şekilde yapılmış ve bildirilmiş olmakla birlikte gerek mali kurul gerekse hukuk kurulu tarafından uygunluğu onanmış ve Ulusal Lisans hakkı verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Pınar Karşıyaka'nın puan silme cezası açıklamasında, "Ancak önümüzdeki sezona ilişkin sponsorluk sözleşmelerinin henüz imzalanmamış olmasından kaynaklı verildiği belirtilen cezaya ilişkin olarak, Türkiye Basketbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na gerekli itirazların yapılacağını öncelikli olarak belirtmek isteriz. 20 yılı aşkın süredir desteği süren sponsorumuz Pınar'ın vermiş olduğu niyet mektubunun ilgili kurul tarafından kabul görmemiş olması üzücü ve kabul edilemez bir durumdur. Konunun takipçisi olacağımızı tüm Karşıyaka camiasına ve basketbol kamuoyuna saygıyla duyururuz" cümleleri yer aldı. Karşıyaka'da daha önce futbol takımı Futbol Federasyonu ve FIFA'dan puan silme cezaları almıştı.


- İzmir

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu Spor
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı Spor
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor Spor
Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme Spor
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor Spor
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Spor
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
'Maskeni tak' diye uyaran iş arkadaşının saçından çekip tekme tokat saldırdı
"Maskeni tak" diye uyaran iş arkadaşının saçından çekip tekme tokat saldırdı
Keçi sütünden yapılan Söğle peyniri, 4 ay kuyuda bekletilip kilosu 90 TL'den satılıyor
Keçi sütünden yapılan Söğle peyniri, 4 ay kuyuda bekletilip kilosu 90 TL'den satılıyor
Beşiktaş'tan ayrılan Rebocho, maddi sıkıntı çektiği günleri anlattı: Faturayı ödeyemezsem diye düşünmek istemiyordum
Beşiktaş'tan ayrılan Rebocho, maddi sıkıntı çektiği günleri anlattı: Faturayı ödeyemezsem diye düşünmek...
İkinci el cep telefonu ve bilgisayar satışlarına standart geliyor
İkinci el cep telefonu ve bilgisayar satışlarına standart geliyor
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Kaçak elektrik hattı çekerken yakalanan adam, masum rolü yaparak kendisini savunmaya çalıştı
Kaçak elektrik hattı çekerken yakalanan adam, masum rolü yaparak kendisini savunmaya çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı
Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Cahit Özkan Halife Hafter Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Sibel Can Buse Varol Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy
Spor Bülent Uygun Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Bakan Uyuşturucu Berat Albayrak
Şu an buradasınız: Pınar Karşıyaka'ya artçı şok - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 12:04:24. #1.15#
title