Pınar Karşıyaka tur kapısını araladı
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Pınar Karşıyaka tur kapısını araladı

13.01.2021 11:14 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:19
Pınar Karşıyaka tur kapısını araladı

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Fortitudo Bologna'yı deplasmanda 78-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka, 5 maçta 3'üncü galibiyetini aldı, son 16 turu için büyük avantaj yakaladı.

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Fortitudo Bologna'yı deplasmanda 78-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka, 5 maçta 3'üncü galibiyetini aldı, son 16 turu için büyük avantaj yakaladı. Grupta son hafta maçları öncesi 5'te 5'le üst turu garantileyen lider Brose Bamberg'in ardından ikinci sırada yer alan Karşıyaka, Almanya deplasmanından mağlup ayrılan üçüncü basamaktaki Bilbao Basket'e 1 galibiyet fark attı. Bilbao'yu 27 Ocak'ta gruptan çıkmak için final niteliğindeki mücadelede konuk edecek yeşil-kırmızılı ekip, her türlü galibiyette tur atlayacak.

İspanyol temsilcisiyle grupta deplasmanda oynadığı ilk maçı 9 sayı farkla 81-72 kazanan Karşıyaka, son maçta rakibine 8 sayı farklı yenilse dahi ikili averaj üstünlüğüyle yoluna devam edecek. Karşıyaka, Bilbao'ya 9 sayı farkla yenilmesi ihtimalinde de genel averaj üstünlüğüyle adını son 16 takım arasına yazdıran taraf olacak. Bologna deplasmanı sonrası, kazanmaları gereken maçtan kayıpsız ayrıldıklarını belirten Antrenör Ufuk Sarıca, "Maçın başında zaman zaman hatalarımız oldu. Savunmada tembeldik. Fakat ikinci periyot iyiydik. Savunma performansımızla maçın kontrolünü ele aldık. Aynı zamanda hücumda topu paylaştık ve 23 asist yaparak kazandık" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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