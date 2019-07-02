Pınar Karşıyaka Triche'yi kadrosuna kattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, son olarak İtalya'da Orlandina Basket forması giyen 28 yaşındaki oyun kurucu Brandon Triche'yi kadrosuna kattı.

Pınar Karşıyaka Triche'yi kadrosuna kattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, son olarak İtalya'da Orlandina Basket forması giyen 28 yaşındaki oyun kurucu Brandon Triche'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu planlamalarını sürdüren Pınar Karşıyaka'nın ilk transferini gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Brandon Triche'nin 2018-2019 sezonunda İtalya'nın Orlandina Basket takımında etkili performansıyla takımının ikinci ligde finale çıkmasında büyük rol oynadığı, sezonu 24,1 sayı, 5,5 ribaund ve 7.1 asist ortalamasıyla tamamladığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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