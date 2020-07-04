Pınar Karşıyaka, Tony Taylor'la yeni sözleşme imzaladı
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li oyun kurucusu Tony Taylor'un sözleşmesini uzattı.
04.07.2020 21:05 | Son Güncelleme: 04.07.2020 22:12
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li oyun kurucusu Tony Taylor'un sözleşmesini uzattı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, Taylor'la bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Taylor, geçen sezon ligde 22 maçta 13,18 sayı, 4,14 asist ve 2,36 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.
Kaynak: AA