Pınar Karşıyaka, TOFAŞ deplasmanında galibiyet hedefliyor
ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Galatasaray NEF'i evinde yenerek yeniden üçüncü sıraya tırmanan Pınar Karşıyaka, yarın Bursa deplasmanında TOFAŞ'ın konuğu olacak.
KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Galatasaray NEF'i evinde yenerek yeniden üçüncü sıraya tırmanan Pınar Karşıyaka, yarın Bursa deplasmanında TOFAŞ'ın konuğu olacak.
Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.15'te başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı süren Semih Erden yine forma giyemeyecek. Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Hapoel Jerusalem'e evinde 85-65 yenilerek Avrupa'da yola devam etme şansını riske atan Karşıyaka, ligde 11 maçta 8 galibiyet elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda lider durumda olup gruptan çıkmayı garantileyen TOFAŞ ise ligde 7 galibiyetle puan tablosunda 6'ncı sırada yer alıyor.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri