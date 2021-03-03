Pınar Karşıyaka-Tofaş: 78-70

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Eddie Viator (Fransa) (xxx), Martin Horozov (Bulgaristan) (xxx), Carsten Straube (Almanya) (xxx)PINAR KARŞIYAKA : Taylor (xx) 9, Henry (x) 4, Metecan (xx) 6, M'Baye (xxx) 25, Morgan (xxx) 15, Yunus (xx), Kennedy (xxx) 10, Semih (xxx) 9, Onuralp (x), Nusret (x)TOFAŞ: Berk (xxx) 10, Simmons (xxx) 9, Phillip (xxx) 11, Berkan (xx) 6, Zubcic (xxx) 15, White (xx) 6, Purcell (xxx) 9, Alihan (x) 2, Muhsin (x) 21.PERİYOT: 19-24İLK YARI: 38-363.PERİYOT: 56-565 FAUL: Simmons (37.06), Purcell (39.48) (Tofaş)FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'nda Avrupa'daki Türk derbisinde Pınar Karşıyaka , Tofaş'ı evinde çekişmeli maç sonrası 78-70 mağlup etti. Play-Off'ta grup maçlarına galibiyetle başlayan yeşil-kırmızılılarda M'Baye 25 sayıyla oynadı. Tofaş'a ise Zubcic'in 15 sayısı yetmedi. Grupta haftaya Karşıyaka, İtalya'da Happy Casa Brindisi deplasmanına çıkarken, Tofaş ise Hapoel Holon'u ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın başında iki takım da skor üretmekte güçlük yaşadı. İlk 5 dakikayı 8-3 önde geçen konuk ekip, Zubcic'in skorer oyunuyla farkı 8 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot 24-19 Tofaş üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta kenardan gelen Yunus ve Semih'in katkısıyla iyi savunma yapan Karşıyaka, önce Taylor'un turnikesiyle skoru 31-31'e getirdi, ardından öne geçti. Karşıyaka bu periyotta Morgan ve M'Baye'nin hücum katkısıyla 19 sayı atıp rakibine 12 sayı şansı verdi. Tofaş son hücumdan yararlanamayınca ilk yarı sonunda soyunma odasına 38-36 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta bu kez Karşıyaka farkı 8 sayıya kadar açsa da 9-0'lık seri yakalayan Tofaş, periyodun bitimine 3 dakika 20 saniye kala White'ın üçlüğüyle yeniden 50-49 öne geçti. Skorun sürekli el değiştirdiği son bölümde Muhsin'in son saniye basketiyle periyot 56-56 eşitlikle sonuçlandı. Son periyotta Semih ve M'Baye'nin kritik sayılarıyla üstünlüğü yeniden eline alan ev sahibi salondan 78-70 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ