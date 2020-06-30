Pınar Karşıyaka, TBF'nin verdiği puan silme cezasıyla ilgili açıklama yaptı Açıklaması ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen bir puan silme cezası için TBF Tahkim Kuruluna başvuracaklarını duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen bir puan silme cezası için TBF Tahkim Kuruluna başvuracaklarını duyurdu.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, TBF'nin bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, gelecek sezonun gelirlerine ilişkin eksik görülmesinden dolayı kendilerine 1 puan silme cezası verildiği hatırlatıldı.

Takımın geçmiş iki sezona ilişkin gelir ile gider dengelerinin gerek mali kurul gerekse hukuk kurulu tarafından onaylandığı ve kendilerine ulusal lisans verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ancak önümüzdeki sezona ilişkin sponsorluk sözleşmelerinin henüz imzalanmamış olmasından kaynaklı verildiği belirtilen cezaya ilişkin, Türkiye Basketbol Federasyonu Tahkim Kuruluna gerekli itirazların yapılacağını öncelikli olarak belirtmek isteriz. 20 yılı aşkın süredir desteği süren sponsorumuz Pınar'ın vermiş olduğu niyet mektubunun ilgili kurul tarafından kabul görmemiş olması üzücü ve kabul edilemez bir durumdur. Konunun takipçisi olacağımızı tüm Karşıyaka camiasına ve basketbol kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: AA