Pınar Karşıyaka tarihi seri için parkede

08.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:04

ING Basketbol Süper Ligi'nde namağlup lider Pınar Karşıyaka, yarın son sıradaki Bahçeşehir Koleji deplasmanına 20 yıl sonra ilk kez sezona üst üste 7 galibiyetle başlamak için çıkacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ligde oynadığı 6 maçı da kazanan Karşıyaka, Bahçeşehir'i de mağlup etmesi durumunda 1999-2000 sezonundaki lige 7 galibiyetle başlama rekorunu egale edecek. Yeşil-kırmızılı ekip, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Phoenix Brüksel'i deplasmanda mağlup ederek moral tazeledi.

Kaynak: DHA