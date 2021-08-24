Pınar Karşıyaka tam kadro

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenmanlarını Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda sürdüren Pınar Karşıyaka, 2 sezondur takımda görev yapıp sözleşme yenileyen Amath M'Baye'nin de İzmir'e gelmesiyle kadroyu tamamladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenmanlarını Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda sürdüren Pınar Karşıyaka, 2 sezondur takımda görev yapıp sözleşme yenileyen Amath M'Baye'nin de İzmir'e gelmesiyle kadroyu tamamladı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hazırlık döneminde uzun süreli kamplar yapmayacak Kaf-Kaf, Karadağ'da özel turnuvaya katılacak. Yeşil-kırmızılı ekip, 9-11 Eylül tarihleri arasında ligdeki rakipleri Petkimspor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in katılımıyla Ege Cup'ta boy gösterdikten sonra geleneksel Pınar Cup'a ev sahipliği yapacak. Karşıyaka, ligin ilk maçını da 25 veya 26 Eylül'de Petkimspor'la deplasmanda oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı