Pınar Karşıyaka son sınavda
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Pınar Karşıyaka son sınavda

01.01.2021 14:42 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:46
Pınar Karşıyaka son sınavda

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, yarın ilk yarının son haftasında Beşiktaş'a konuk olacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, yarın ilk yarının son haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Akatlar Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Genç kadrosuyla lige 6'da sıfırla başladıktan sonra Antrenör Ahmet Kandemir yönetiminde çıkışa geçen Beşiktaş, Karşıyaka gibi oynadığı son 6 maçı galibiyetle tamamladı. Ligde Pınar Karşıyaka, 14 maçta 11 galibiyete üçüncü sırada yer alırken, Play-Off hattında altıncı sıraya tırmanan siyah-beyazlıların 7 galibiyeti bulunuyor. Kaf-Kaf, bu maçın ardından FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 5 Ocak Salı günü erteleme sınavında Fortitudo Bologna'yı konuk edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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