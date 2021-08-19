Pınar Karşıyaka, sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Pınar Karşıyaka, sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Pınar Karşıyaka, sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, sezon hazırlıklarına devam ediyor.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, yeşil-kırmızılı ekibin Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki çalışmalarını başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde sürdürdüğü belirtildi.

İzmir temsilcisinin yabancı oyuncuları Tony Taylor, Akil Mitchell, Bonzie Colson ve James Blackmon da takımla çalışmalara başladığı bildirildi.

Pınar Karşıyaka, sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Pınar Karşıyaka, sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Pınar Karşıyaka, sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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