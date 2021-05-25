Pınar Karşıyaka seriyi uzatma peşinde
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Pınar Karşıyaka seriyi uzatma peşinde

Pınar Karşıyaka seriyi uzatma peşinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final eşleşmesinde Fenerbahçe Beko'ya evinde 67-62 yenilerek seride 2-1 geriye düşen Pınar Karşıyaka, rakibini yarın galibiyetleri eşitlemek için ağırlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final eşleşmesinde Fenerbahçe Beko'ya evinde 67-62 yenilerek seride 2-1 geriye düşen Pınar Karşıyaka, rakibini yarın galibiyetleri eşitlemek için ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Fenerbahçe, bu maçı da kazanırsa durumu 3-1'e getirip finale yükselerek Anadolu Efes'le şampiyonun belirleneceği seride rakip olacak. 

İstanbul'daki ikinci maçı kazanıp avantaj yakaladıktan sonra evindeki ilk randevuyu kaybeden Kaf-Kaf, galip gelerek seriyi yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak 5'inci ve son maça taşımaya çalışacak. Serinin uzamasının kendileri için dezavantaj, 10 yabancısı bulunan Fenerbahçe için avantaj olduğunu belirten Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, iyi oynayıp şanslarını son maça taşımak istediklerini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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