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Pınar Karşıyaka seriyi sürdürme peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Tofaş deplasmanındaki mağlubiyetle bu sezon ilk kez liderlik koltuğundan inen Pınar Karşıyaka, yarın Darüşşafaka Tekfen'i ağırlayacak.

14.12.2019 12:53 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:53
Pınar Karşıyaka seriyi sürdürme peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Tofaş deplasmanındaki mağlubiyetle bu sezon ilk kez liderlik koltuğundan inen , yarın Tekfen'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'ndaki maç saat 15.15'te başlayacak. Bilet fiyatları tam 40, öğrenci 20 TL olarak belirlendi. Süper Lig'de 11 maçta 9 galibiyet alarak haftaya liderliği devralan Anadolu Efes'in gerisinde ikinci sırada başlayan Karşıyaka, bu sezon ligde ve Avrupa'da evinde hiç yenilmedi. Ligde evinde Fenerbahçe ve Galatasaray gibi rakiplerini farklı yenerken 5'te 5 yapan Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup'ta ise İzmir'deki 4 maçını da kazandı. Darüşşafaka engelini de geçerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefleyen Kaf-Kaf, bu mücadelenin ardından çarşamba günü Europe Cup'ta Enisey'i konuk edecek.


Kaynak: DHA
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