Pınar Karşıyaka, Semih Erden ile 2 yıl daha Pınar Karşıyaka, 34 yaşındaki pivotu Semih Erden ile 1+1 yıllık sözleşme yenileyecek.

Pınar Karşıyaka, 34 yaşındaki pivotu Semih Erden ile 1+1 yıllık sözleşme yenileyecek.

ING Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 2020-2021 kadro yapılanması çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-kırmızılılar bu çalışmalar kapsamında geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı 34 yaşındaki pivot Semih Erden ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeni anlaşmaya vardı. İzmir ekibi, bu anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını dilerken, Semih Erden'e yeşil-kırmızılı forma altında başarı dileğinde bulundu. Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Genel Menajer Selin Çınar'ın da katılacağı Semih Erden'in imza töreni saat 19.12'de kulübün sosyal medya üzerinden online olarak yapılacak.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Kaynak: İHA