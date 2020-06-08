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Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde

ING Basketbol Süper Ligi'nde koronavirüs salgını yüzünden şampiyon ilan etmeden erken bitirilen sezonu ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, yeni sezonda Avrupa'da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde
08.06.2020 11:10 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:10

ING Basketbol Süper Ligi'nde koronavirüs salgını yüzünden şampiyon ilan etmeden erken bitirilen sezonu ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, yeni sezonda Avrupa'da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Eurocup'la da görüşen Ege temsilcisi beklenildiği gibi tercihini yeni sezon öncesi atılım yaparak daha cazip hale gelen FIBA organizasyonundan yana kullandı. İmzaların bu hafta içinde atılacağı öğrenildi.FIBA organizasyonlarında üst üste beşinci kez yer alacak Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki sezonunda boy gösterip çeyrek final oynadıktan sonra son iki sezon FIBA Avrupa Kupası'nda oynamıştı. Yeşil kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi Avrupa Kupası'nın koronavirüs salgını yüzünden ertelenen bu yılın Final Four maçlarına çıkıp kupayı kazanmaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'ni Euroleague'den sonra kıta basketbolunun en iddialı organizasyonu haline getirmeyi hedefleyen FIBA, 50 bin Euro olan katılım payını Euroleague ve ULEB Eurocup'tan gelecek takımlar için 400 bin Euro'ya kadar yükseltmişti.


Kaynak: DHA

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