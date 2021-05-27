Pınar Karşıyaka salladı ama yıkamadı
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Pınar Karşıyaka salladı ama yıkamadı

Pınar Karşıyaka salladı ama yıkamadı
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde şampiyon olduğu 2014-2015 sezonundan 6 yıl sonra yine Sarıca'yla Play-Off'ta yarı finale kalan Pınar Karşıyaka, güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu salladı ama yıkamadı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde şampiyon olduğu 2014-2015 sezonundan 6 yıl sonra yine Sarıca'yla Play-Off'ta yarı finale kalan Pınar Karşıyaka, güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu salladı ama yıkamadı. Çeyrek finalde Türk Telekom'u 2-1'le geçtikten sonra serinin İstanbul'daki ilk maçını 83-79 kaybeden Kaf-Kaf, rövanşı 80-71 alıp İzmir'e saha avantajını eline geçirerek gelmesine rağmen evindeki 2 karşılaşmada da kıl payıyla teslim oldu. 

Ev sahibi olduğu maçlarda rakibine pazartesi günü 67-62 yenilerek 2-1 geriye düşen Karşıyaka, dün de son periyottaki çabasına rağmen salondan 78-76 mağlup ayrılıp havlu attı. 

Bu sezonu uzun süre ligi Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada götüren, ardından Play-Off'a rakibinin gerisinde üçüncü basamakta giren yeşil-kırmızılı ekip, 6 yıl sonra yeniden finale çıkma hedefini ıskaladı. Kaf-Kaf sezonu FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikincilik, Süper Lig'de yarı finalle kapattı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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