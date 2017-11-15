Pınar Karşıyaka, Rus Ekibi Yendi

Pınar Karşıyaka, Rus Ekibi Yendi

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Pınar Karşıyaka, sahasında Rus ekibi Enisey'i 97-81 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka, Rus Ekibi Yendi

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Pınar Karşıyaka, sahasında Rus ekibi Enisey'i 97-81 mağlup etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Srdan Dozai xx, Ciprian Stoica xx, Radomir Vojinovic xx

Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu xx 13, Jarrod Jones xxx 20, Alp Karahan xx 8, Scott Wood xx 2, Egemen Güven xx 10, Kennedy xxx 24, Metin Türen xxx 19, Berke Aygündüz x 1

Başantrenör: Aleksandar Trifunovic

Enisey: Suleiman Braimoh xx 12, Denis Zakharov xx 11, Matic Rebec x 8, Igor Kanygin x, Vitali Liutych xx, Anthony Hilliard xx 15, Vasili Zavoruev xx, Octavius Ellis x 6, Alexander Pavlov xx 4, Sergei Mitusov x, Artem Komissarov x

Başantrenör: Oleg Okulov

1. periyot: 20-30 (Enisey lehine)

Devre: 46-39 (Pınar Karşıyaka lehine)

3. periyot: 70-56 (Pınar Karşıyaka lehine)

(Ali Gözeten /İHA)