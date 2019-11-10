Pınar Karşıyaka rekoru ıskaladı

10.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:09

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona üst üste 6 galibiyetle başladıktan sonra galibiyeti bulunmayan son sıradaki Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda son anlarda 72-70 mağlup olan Pınar Karşıyaka, 20 yıl sonra kendi rekorunu egale etme fırsatını kaçırdı. Ligde sezonun ilk yenilgisini alan Kaf-Kaf, 1999-2000 sezonunda Ergin Ataman yönetiminde lige art arda 7 galibiyetle başlamıştı. Karşıyaka'nın Bahçeşehir deplasmanında hakemlerin kural hatası yaptığı ancak maç bittikten sonra 20 dakika içinde itiraz edilmediği için karşılaşmanın tekrar edilme ihtimalinin ortadan kalktığı iddia edildi.

Maçta bitime 38 saniye kala rakip oyuncu Gordon'un Onuralp'e çelme taktığı pozisyon hakemlerin gözünden kaçtı. Devamında Karşıyaka, pota altında Taylor'a yapılan faulleri sayıya çevirdi. Onuralp'in itirazı üzerine pozisyonu ekrandan izleyen hakemler, itirazı haklı bulup Karşıyaka lehine sportmenlik dışı faul verdi. Kurallar gereği hakemlerin geriye dönük incelemeyi kavga durumunda yapabileceği, pozisyonda kavga olmadığı için oyun devam ettikten sonra ekrandan izleyip karar veremeyeceği iddia edildi.

Kaynak: DHA

- İzmir