Pınar Karşıyaka, Raymar Morgan'ı transfer etti ING Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li forvet Raymar Morgan'la anlaştı.

ING Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li forvet Raymar Morgan'la anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki Morgan ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

En son Rusya'da Unics Kazan forması giyen tecrübeli basketbolcu 2011-2012 sezonunda kısa dönem Pınar Karşıyaka'da mücadele etti. Morgan, 2017-2018'de ise TOFAŞ'da forma giydi.

Öte yandan yeşil-kırmızılı ekip geçen sezon takımda forma giyen David John Kennedy'nin sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu 2 yıl daha uzattı.

Kaynak: AA