Pınar Karşıyaka rakip tanımıyor
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Pınar Karşıyaka rakip tanımıyor

20.12.2020 13:04 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:08
Pınar Karşıyaka rakip tanımıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5'inci galibiyetini Galatasaray'ı deplasmanda 86-74 yenerek alıp zirve tırmanışını sürdüren Pınar Karşıyaka'ya rakip dayanmıyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5'inci galibiyetini Galatasaray'ı deplasmanda 86-74 yenerek alıp zirve tırmanışını sürdüren Pınar Karşıyaka'ya rakip dayanmıyor. Bu periyotta Bahçeşehir Koleji, Bursaspor, Fenerbahçe Beko ve Büyükçekmece'nin ardından Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kutlanan 19 Aralık'ta Galatasaray'ı da mağlup etmeyi başaran Kaf-Kaf, 13 maçta 10 galibiyetle liderlik yarışında üçüncü sırada yer alıyor. Koronavirüse yakalanan Metecan ve virüsü atlattıktan sonra hazır olmayan Semih Erden'in yokluğunda içinde bulunduğu yoğun periyotta ligde 7 gün içinde 3 önemli galibiyet alan Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, "Rotasyonda 2 önemli oyuncumuzun yokluğunda 1 haftada 3 zor maçı galibiyetle tamamladık. Her türlü olumsuzluğa rağmen ligde yukarıdaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz" açıklamasını yaptı. 

TBF'DEN KARAS'A CEZAKarşıyaka'da Basketbol Şube Başkanı Cem Karas'a Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan ceza geldi. Karas, geçen hafta oynanan Fenerbahçe Beko maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 25 bin TL para cezasına çarptırıldı. Karas'ın cezası samimi pişmanlığını ifade eden savunma yazısı üzerine 12 bin 500 TL'ye düşürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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