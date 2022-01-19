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Pınar Karşıyaka, play-in son maçında Lenovo Tenerife'ye konuk olacak

Pınar Karşıyaka, play-in son maçında Lenovo Tenerife'ye konuk olacak
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalma mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, play-in turu üçüncü ve son maçında yarın İspanyol ekibi Lenovo Tenerife ile deplasmanda karşılaşacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalma mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, play-in turu üçüncü ve son maçında yarın İspanyol ekibi Lenovo Tenerife ile deplasmanda karşılaşacak.

Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası'ndaki Santiago Martin Arena'da oynanacak Lenovo Tenerife-Pınar Karşıyaka müsabakası, TSİ 22.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip karşılaşma için bu gece özel uçakla Tenerife Adası'na gidecek.

Deplasmanda oynanan ilk maçta Lenovo Tenerife'ye 76-69 mağlup olan Pınar Karşıyaka, dün konuk ettiği rakibini 88-80 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Yarın galip gelecek ekip adını son 16 turuna yazdıracak.

Eşleşmeyi geçecek takım, Macaristan'dan Falco Szombathely, Litvanya'dan Rytas Vilnius ve Fransa'dan SIG Strasbourg'un yer aldığı L Grubu'nda mücadele edecek.

Avrupa'da 247. maç

Avrupa kupalarında 247. karşılaşmasına çıkacak İzmir temsilcisi, geride kalan 246 müsabakada 133 galibiyet, 111 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

Yeşil-kırmızılı ekip, 19 bin 574 sayı atarken, potasında 19 bin 2 sayı gördü.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi, Kanarya Adaları, Pınar Karşıyaka, Lenovo, Spor, Haber

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