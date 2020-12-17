Pınar Karşıyaka'nın zirve yürüyüşü

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste dördüncü galibiyetini erteleme maçında Büyükçekmece'yi deplasmanda 90-77 yenerek alan Pınar Karşıyaka, gözünü zirveye dikti. Ligde 12 maçta 9 galibiyet alan yeşil-kırmızılı ekip, lider Fenerbahçe Beko ve 2 maçı eksik Anadolu Efes'in birer galibiyet gerisinde üçüncü sıraya tırmandı. Geçen sezon Anadolu Efes'le liderlik mücadelesi verirken ligin koronavirüs pandemisi yüzünden erken sonlandırılmasıyla zorunlu fren yapan Kaf-Kaf'ı bu sezon başında mali kriterleri yerine getiremediği gerekçesiyle Basketbol Federasyonu tarafından 1 puanının silinmesi de durduramadı.

Puan silme cezasına rağmen lige iyi başlayan Karşıyaka, takımda yaşanan toplam 9 koronavirüs vakasından sonra çıktığı 6 maçın 5'ini kazanıp rakiplerini tek tek solladı. Büyükçekmece önünde önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Antrenör Ufuk Sarıca, ligin ilk yarısının sonuna gelirken 12 maç sonunda bulundukları konumun kendilerini mutlu ettiğini söyleyip, "Maalesef hiçbir maçı tam kadro olarak oynayamadık. Eskiklerin olduğu dönemde Mahir'den, Onuralp'ten, Yunus'tan gelen katkılar bizim elimizi güçlendiriyor, bizi daha iyi bir takım yapıyor. Arka arkaya dördüncü galibiyetimizi aldık. Ligin ilk yarısını en iyi sırada tamamlamak istiyoruz" dedi.Büyükçekmece maçından sonra İzmir'e dönmeyen Karşıyaka, ligde cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ