Pınar Karşıyaka'nın virüs kabusu bitmedi

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon ikinci kez takım içindeki koronavirüs salgınıyla boğuşan Pınar Karşıyaka kabustan uyanamadı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon ikinci kez takım içindeki koronavirüs salgınıyla boğuşan Pınar Karşıyaka kabustan uyanamadı. Ekim ve kasım aylarında 8 oyuncunun, geçen ay Mahir'in koronavirüse yakalandığı Kaf-Kaf'ta geçen hafta testleri pozitif çıkan M'Baye ve Onuralp negatife dönerken, idari ve teknik heyet ise halen virüsü atlatamadı. Yeşil-kırmızılılarda 10 Nisan'daki Galatasaray maçının ardından semptom gösterip PCR testi pozitif sonuçlanan Genel Menajer Selim Çınar'ın izolasyon süreci tamamlandıktan sonra kontrol testi de pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan Çınar yeniden teste girecek.

Oyuncuların ardından tüm teknik ekibin bu ay içinde tek tek virüse yakalandığı Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca'nın evinde izolasyon süreci devam ediyor. Sarıca'nın yardımcılarından Arda Demirbağ ve Engin Gençoğlu virüsü semptomlu atlatırken, hastanede tedavi gören Recep Şen'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. FIBA Şampiyonlar Ligi 8 Finalleri'ne 2 hafta kala virüs kabusundan uyanamayan Kaf-Kaf'ta teknik ekibin durumuna göre ligde 25 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçının ertelenip ertelenmeyeceği belli olacak. Teknik heyetteki vakalar nedeniyle Karşıyaka'nın 17 Nisan'da oynaması gereken Ormanspor maçı 30 Nisan'a ertelenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ