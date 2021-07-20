Pınar Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi takvimi belli oldu

Basketbolda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Pınar Karşıyaka'nın maç takvimi belli oldu.

Basketbolda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Pınar Karşıyaka'nın maç takvimi belli oldu. Grup'ta İsrail'in Hapoel Jarusalem, Polonya'nın Arged BMSlam Stal ve İspanya'nın Baxi Manresal takımlarıyla eşleşen Kaf-Kaf ilk maçına 5 Ekim'de Jarusalem deplasmanında çıkacak. İkinci müsabakasında evinde 13 Ekim'de Stal'la karşı karşıya gelecek yeşil-kırmızılılar 26 Ekim'de yine evinde Manseral'la oynayacak. Karşıyaka, 9 Kasım'da ise İspanya'da Manseral karşısına çıkacak. Temsilcimiz, 6 Aralık'ta İzmir'de Jarusalem'i ağırladıktan sonra 22 Aralık'ta Polonya'ya uçacak ve Stal'la kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı