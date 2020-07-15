Pınar Karşıyaka'nın rakipleri netleşti Basketbolda Avrupa kupalarında yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın rakipleri belli oldu.

Basketbolda Avrupa kupalarında yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın rakipleri belli oldu. İsviçre'de bugün yapılan kura çekimi sonucunda D Grubu'nda yer alan yeşil-kırmızılı takımın rakipleri AEK (Yunanistan), Brose Bamberg (Almanya), Hapoel Holon (İsrail), Retabet Bilbao (İspanya), Cholet Basket (Fransa), Fortitudo Bologna (İtalya) oldu. Grupta yer alacak son takım Balkan BC-Tsmoki Minsk ve London Lions-Neptuna Klaipeda arasında oynanacak eleme maçlarının ardından netlik kazanacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon, 13 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Kaynak: DHA