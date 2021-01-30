Pınar Karşıyaka'nın rakibi Tofaş
TÜRKİYE ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 85-76 yenerek 10'da 10 yapan Pınar Karşıyaka, yarın evinde Tofaş'la karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 85-76 yenerek 10'da 10 yapan Pınar Karşıyaka, yarın evinde Tofaş'la karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15.15'te başlayacak. Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bilbao Basket'i de yenerek tur atlayan yeşil-kırmızılılarda Antrenör Ufuk Sarıca, serinin süreceğini söyledi.
Deneyimli çalıştırıcı, "Yoğun maç takvimine rağmen oyuncularımız ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyor, kazanmaya devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı