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Pınar Karşıyaka'nın rakibi Kyiv Basket

FIBA Europe Cup'ta grubunu yenilgisiz olarak lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde Ukrayna ekibi Kyiv Basket ile karşılaşacak.

06.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:39
Pınar Karşıyaka'nın rakibi Kyiv Basket

FIBA Europe Cup'ta grubunu yenilgisiz olarak lider tamamlayan , çeyrek finalde ekibi Kyiv Basket ile karşılaşacak.


FIBA Europe Cup L grubunu namağlup olarak lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, adını çeyrek finale yazdırmayı başarırken, yeşil-kırmızılı ekibin FIBA Europe Cup Çeyrek Final Turundaki rakibi Ukrayna ekibi Kyiv Basket oldu. Çeyrek final turunda ilk karşılaşma 4 Mart'ta Ukrayna'da, rövanş karşılaşması ise 11 Mart'ta Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonunda oynanacak. - İZMİR

Kaynak: İHA
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