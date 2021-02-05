Pınar Karşıyaka'nın rakibi Daçka
ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Tofaş'ı 90-71 yenerek üst üste 11 galibiyet alan ve kulüp rekorunu kıran Pınar Karşıyaka, yarın deplasmanda Darüşşafa Tekfen karşısında seriyi 12 maça çıkarmaya çalışacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Tofaş'ı 90-71 yenerek üst üste 11 galibiyet alan ve kulüp rekorunu kıran Pınar Karşıyaka, yarın deplasmanda Darüşşafa Tekfen karşısında seriyi 12 maça çıkarmaya çalışacak.
Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Ligde 34 puanla 2'nci sırada yer alan Pınar Karşıyaka, 28 puanı bulunan 8'inci sıradaki rakibini ilk yarıda evinde 89-78 mağlup etmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı