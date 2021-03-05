Pınar Karşıyaka'nın rakibi Büyükçekmece

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 14 maçta 13 galibiyetle puan tablosunda ikinci sıradaki yerini koruyan Pınar Karşıyaka, yarın Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.30'da başlayacak. Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Etabı'na Tofaş galibiyetiyle başlayan Karşıyaka, ligde bu sezon toplam 22 haftada 18 galibiyet elde ederken, Büyükçekmece ise 8 kez sahadan galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı