Pınar Karşıyaka'nın rakibi belirleniyor

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndan çıkıp adını Play-In etabına yazdıran Pınar Karşıyaka'nın rakibi grupta yarın lider Baxi Manresa ile Hapoel Jerusalem arasında oynanacak erteleme maçıyla belli olacak. İspanya'daki mücadele saat 23.00'te başlayacak. Grupta 6 maçta 3 galibiyet alan Pınar Karşıyaka, şimdiye kadar 5'te 5 yapan lider Manresa evinde kazanırsa 2 galibiyetteki Hapoel'in önünde ikinci sırayı elde edip A Grubu üçüncüsü Ukrayna ekibi Prometey'le rakip olacak.

Prometey'le eşleşirse 2 galibiyete ulaşan tarafın tur atlayacağı seride ev sahibi avantajını eline geçirecek Karşıyaka, Hapoel kazanıp üçüncü sıraya gerilerse ise A Grubu ikincisi İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'yle saha avantajı olmadan karşılaşacak. Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen cumartesi günü oynaması gereken Büyükçekmece maçı rakipteki koronavirüs vakaları yüzünden 1 gün önce ertelenince İstanbul'a gitmesine rağmen maç yapamadan dönmüştü. Pınar Karşıyaka ligde devrenin son haftasında yeni yılın ilk günü 1 Ocak'ta Darüşşafaka'yı konuk edecek.

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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