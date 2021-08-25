Pınar Karşıyaka'nın programı netleşti
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Pınar Karşıyaka'nın programı netleşti

Pınar Karşıyaka'nın programı netleşti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını tam kadro sürdüren Pınar Karşıyaka'nın özel maç programı netleşti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını tam kadro sürdüren Pınar Karşıyaka'nın özel maç programı netleşti. Bu sezon da yine ligin yanı sıra geçen sezon final oynayıp kupayı kaçırdığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Kaf-Kaf, ilk hazırlık maçında 28 Ağustos Cumartesi günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 15.00'te Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile karşılaşacak. Bu mücadelenin ardından Karadağ'a gidecek yeşil-kırmızılılar, Podgorica kentindeki özel turnuvada 3 Eylül'de Buducnost Voli, 4 Eylül'de KK Studentski Centar'la rakip olacak. 

Karadağ dönüşü ligdeki rakiplerinden Petkimspor'un ev sahibi olduğu Ege Cup'ta 10 Eylül'de yine Merkezefendi, 11 Eylül'de Petkim'le oynayacak Kaf-Kaf, 17-18 Eylül'de geleneksel Pınar Cup'a ev sahipliği yapacak. Kupada ilk gün 17 Eylül Cuma günü saat 16.00'da Beşiktaş Icrypex-Igokea BK, 18.30'da Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece Basketbol maçları oynanacak. Üçüncülük maçı ve final 18 Eylül'de yapılacak. Karşıyaka, bu sınavların ardından 25-26 Eylül'de ligde sezonun ilk haftasında Petkimspor'la Aliağa deplasmanında karşılaşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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