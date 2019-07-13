Pınar Karşıyaka'nın oynadığı salonda parkeler değiştiriliyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde, A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı 3 yıl sonra yuvaya döndürerek iddialı bir kadro kurmaya çalışan Pınar Karşıyaka'nın maçlarını oynadığı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda, parkeler ilk kez yenileniyor. İzmir'in 2005 yılında ev sahipliği yaptığı Üniversite Oyunları öncesi yapılan salonda o tarihten beri hiç değişmeyen parkeler değiştiriliyor. Salonda, İstanbul'da yıkılan Abdi İpekçi Spor Salonu'ndan çıkan parkeler kullanılacak. Basketbol Federasyonu, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndan söküldükten sonra geçen sezon Sakarya Spor Salonu'na takılan parkeleri Karşıyaka'ya gönderdi. Mülkiyeti Karşıyaka Belediyesi'ne ait olan salon, sezon öncesi bakımdan da geçirilecek.



Kaynak: DHA

- İzmir