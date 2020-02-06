Pınar Karşıyaka'nın önünde Avrupa'da kupa için 6 maç kaldı

06.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:35

FIBA Europe Cup'ta üst üste 11 galibiyetlik tarihi seriyle adını çeyrek finale yazdıran Pınar Karşıyaka'nın, vitrinine tek eksik olarak kalan Avrupa kupasını getirmesi için önünde 6 maç kaldı. Bu sezon antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde kurduğu kadroyla fırtına gibi eserek toplam 14 maçta 13 galibiyet aldığı Avrupa'da çeyrek finali 2 hafta önce garantileyen Kaf-Kaf, son grup sınavında Bahçeşehir Koleji'ni 96-65 yenerek grupta 6'da 6 yaptı. Kupada 2'nci turda 6 galibiyet alan tek takım olan Karşıyaka, yine Sarıca yönetiminde lig şampiyonluğuna ulaştığı 2014-15 sezonundan sonra Avrupa'da ikinci kez bir grup aşamasını firesiz tamamladı. Yeşil-kırmızılılar o sezon ULEB Eurocup'ta 2'nci turda 6'da 6'yla son 16 takım arasına kaldı.

Çeyrek finalde eşleştiği Ukrayna ekibi Kiev Basket'e 4 Mart'ta konuk olup 11 Mart'ta evinde rövanşa çıkacak Karşıyaka, yarı finale yükselmesi durumunda Alman ekibi Medi Bayreuth ile Romanya'dan U-BT Cluj Napoca eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Yarı final karşılaşmaları 25 Mart-1 Nisan, final maçları da 22-29 Nisan'da oynanacak. Kaf-Kaf ve yine adını çeyrek finale yazdıran Bahçeşehir Koleji, Eurochallenge Cup'ın sonlandırılmasıyla 5 yıldır düzenlenen Europe Cup'ta yarı finale yükselen ilk Türk takımları olmaya çalışacak. Türkiye, Karşıyaka ve Bahçeşehir'in el ele çeyrek finale çıkmasıyla kupada 2 temsilcisi kalan tek ülke olmayı başardı. İki ekibin yolu format gereği finale kadar bir daha kesişmeyecek.

45 YILDA İLK OLACAK

Karşıyaka'nın çeyrek finaldeki rakibi Kiev Basket, kupada ilk turda F Grubu'nda 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider olup, 2'nci turu K Grubu'nda yine 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci tamamladı. Avrupa arenasında son 9 sezonda 7'nci kez finaller aşamasına yükselen Karşıyaka, yine FIBA Europe Cup'ta geçen yıl da çeyrek final oynayıp İtalyan ekibi Dinamo Sassari'ye elenmişti. Bu sezon FIBA tarafından kupanın en büyük favorisi olarak gösterilen İzmir temsilcisi, Eurochallege Cup'ta 2012-13 sezonunda evinde yine Ufuk Sarıca yönetiminde final oynasa da kupayı 1 sayı farkla elinden kaçırmıştı. Kaf-Kaf bu sezon kupa hedefine ulaşırsa 1975-76 sezonundan bu yana 45 yıldır yer aldığı Avrupa arenasında tarihi bir ilki başaracak.

Kaynak: DHA