Pınar Karşıyaka'nın ligdeki 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pınar Karşıyaka'nın ligdeki 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi

07.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 07.02.2021 10:25
Pınar Karşıyaka'nın ligdeki 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'e 86-77 mağlup olan Pınar Karşıyaka, ligde 11 maç sonra salondan yenilgiyle ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'e 86-77 mağlup olan Pınar Karşıyaka, ligde 11 maç sonra salondan yenilgiyle ayrıldı.

Geçen hafta TOFAŞ'ı yenerek 11 maçlık galibiyet serisi elde eden Pınar Karşıyaka, ligde kulüp tarihinin üst üste kazanma rekorunu kırmıştı.

Darüşşafaka Tekfen'e mağlup olarak galibiyet serisi sona eren yeşil-kırmızılı ekip, ligde 20. maçında 4. yenilgisini yaşadı. İzmir temsilcisi, 21. hafta mücadelesinde 9 Şubat Salı günü Türk Telekom'u konuk edecek.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, yaptığı açıklamada, Darüşşafaka Tekfen'i tebrik ederek rakiplerinin önemli bir galibiyet aldığını belirtti.

Oyunun genelinde kötü olmadıklarını aktaran Sarıca, şunları kaydetti:

"Ancak akıl tarafımızı fazla oyuna koyamadık. Maça çok iyi başladığımızı söyleyebilirim ancak tek taraflı bir sertliğe yakalandık. Bunlar olabiliyor. İkinci yarı oynadığımız oyunla 10 sayıdan kısa bir sürede geri geldik fakat oralarda da maalesef Andrew'u tutamadık. Basketbolda böyle günler olabiliyor. Uzun süredir kaybetmiyorduk ama bir noktada tabii ki maç kaybetmek, yenilgi olacak. Kısa süre sonra bir lig maçımız var ve ondan sonra da bir araya gireceğiz. Şimdi o maçın hazırlıklarına başlayacağız. Darüşşafaka Tekfen'i tebrik ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Çiğdem Karaaslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Barış Manço Özcan Deniz Bülent Serttaş
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Serdar Aziz Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Derbi Körfez Kadıköy Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pınar Karşıyaka'nın ligdeki 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 10:30:29. #1.14#
title