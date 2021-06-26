Pınar Karşıyaka'nın kurası 7 Temmuz'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pınar Karşıyaka'nın kurası 7 Temmuz'da

Pınar Karşıyaka'nın kurası 7 Temmuz'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayıp şampiyonluğu kaçıran Pınar Karşıyaka'nın yeni sezonda Avrupa'daki grubu 7 Temmuz'da çekilecek kurayla belli olacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayıp şampiyonluğu kaçıran Pınar Karşıyaka'nın yeni sezonda Avrupa'daki grubu 7 Temmuz'da çekilecek kurayla belli olacak. Yeni sezonda yine grup aşamasından itibaren Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Kaf-Kaf'ın yanı sıra Galatasaray, Beşiktaş, Tofaş ve Darüşşafaka organizasyonda ülkemizi temsil edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Sassari, ERA Nymburk, EWE Baskets Oldenburg, Brindisi, Hapoel Holon, Hapoel Jerusalem, Dijon, Igokea, Lenovo Tenerife, Nizhny Novgorod, AEK, PAOK, Rytas Vilnius, Strasbourg, Unicaja Malaga, VEF Riga gibi takımlar yer alacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker İlham Aliyev Lütfü Türkkan Mehmet Özhaseki
Magazin Ezgi Mola Tolga Yüce Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Metin Oktay Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pınar Karşıyaka'nın kurası 7 Temmuz'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 10:45:21. #1.15#

title