Pınar Karşıyaka'nın konuğu Merkezefendi

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona Türkiye Kupası ve milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası yarın Pınar Karşıyaka, Ege derbisinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.15'te başlayacak. Bilet fiyatları tam 50, öğrenci 30 TL olarak belirlendi. Ara öncesi son olarak Türkiye Kupası'nda 16 Şubat'ta Anadolu Efes'e konuk olan Karşıyaka, ligde 20 maçta 14 galibiyet, 5 mağlubiyetle 4'üncü sırada bulunuyor. Pınar Karşıyaka'da sakatlıkları süren Semih Erden ve Blackmon yine görev yapamayacak. Son olarak 13 Şubat'ta Beşiktaş Icrypex'i yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son veren Merkezefendi ise 6 galibiyet, 14 mağlubiyetle 14'üncü sırada yer alıyor.

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