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Pınar Karşıyaka'nın konuğu Gaziantep Basketbol

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Pınar Karşıyaka'nın konuğu Gaziantep Basketbol

ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak Anadolu Efes'i 78-73 mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın Gaziantep Basketbol'u konuk edecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak Anadolu Efes'i 78-73 mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın Gaziantep Basketbol'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları süren Semih, Roll ve Blackmon karşılaşmada forma giyemeyecek.


Demirören Haber Ajansı - Spor

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