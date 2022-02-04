Pınar Karşıyaka'nın konuğu Gaziantep Basketbol
Demirören Haber Ajansı - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak Anadolu Efes'i 78-73 mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın Gaziantep Basketbol'u konuk edecek.
ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak Anadolu Efes'i 78-73 mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın Gaziantep Basketbol'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları süren Semih, Roll ve Blackmon karşılaşmada forma giyemeyecek.
Demirören Haber Ajansı - Spor