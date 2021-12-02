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Pınar Karşıyaka'nın konuğu Galatasaray

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Pınar Karşıyaka'nın konuğu Galatasaray

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçta 2 mağlubiyet alarak zirvedeki yerini kaybedip dördüncü sıraya gerileyen Pınar Karşıyaka, yarın Galatasaray NEF'i tekrar çıkışa geçme hedefiyle ağırlayacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçta 2 mağlubiyet alarak zirvedeki yerini kaybedip dördüncü sıraya gerileyen Pınar Karşıyaka, yarın Galatasaray NEF'i tekrar çıkışa geçme hedefiyle ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Potada ezeli rakiplerinden Galatasaray'ı uzun süre sonra seyircili maçta ağırlayacak Kaf-Kaf'ta bilet fiyatları tam 50, öğrenci 30 TL olarak belirlendi.

Bu maça bilet alan taraftarlar, 6 Aralık Pazartesi günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yine iç sahada oynanacak Hapoel Jerusalem randevusuna 10 TL indirimli girebilecek. Galatasaray taraftarları ise salona alınmayacak. Kaf-Kaf'ta sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Semih Erden, yine görev yapamayacak. Ligde iki ekip de 10 haftada 7'şer galibiyet alırken, Galatasaray averaj farkıyla üçüncü sırada yer alıyor.


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