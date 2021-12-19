Pınar Karşıyaka'nın kalesi düştü

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - Basketbolda Avrupa'da geçen yıl finalde ıskaladığı kupayı hedefleyip tarihinin en iddialı kadrolarından birini oluşturduğu sezonda son dönemde sakatlık problemleriyle boğuşan Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde evinde kritik mağlubiyetlerle sarsıldı. Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mabedi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda taraftarı önünde bu sezon oynadığı 3 maçta 1 kez galip gelip, son 2 maçını ise kaybeden Kaf-Kaf, gruptan çıkma şansını zora soktu. Ligde ise iç sahada oynadığı ilk 3 maçı kazanan Karşıyaka, son 4 iç saha sınavının 2'sini kaybederek zirve yarışında geriye düştü. Son olarak ameliyat olan Semih Erden, Roll ile sakat Blackmon'dan yoksun çıktığı sınavda Türk Telekom'a evinde 76-71 yenilen Karşıyaka, 13 haftada 4'üncü mağlubiyetini aldı.

Maçın özellikle ilk yarısında kötü olduklarını belirten başantrenör Ufuk Sarıca, "İlk yarıda savunma kısmında çok temassız oynadık ve özellikle üçlükleri savunmayacak şekildeydik. Hücumda da biraz gergin başlayınca beklemediğimiz bir farkla karşılaştık. İkinci yarıda oyunu çevirdik ve kontrolümüze aldık. Savunmayı da hücumu da kuvvetlendirerek rakibimiz yakaladık. Pes etmeden mücadele kısmını sahada sonuna kadar gerçekleştirdik. Ancak Türk Telekom sporcuları maç boyunca en kritik anlardaki atışları baskete çevirdiler. Hataları düzeltmemiz, üzerine çalışmamız lazım" dedi.

AVRUPA'DA ERTELEME BEKLENTİSİ

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Avrupa'da yoluna devam edip etmeyeceğinin belirleneceği son grup maçında 22 Aralık Çarşamba günü Polonya'da Stal Ostrow'a konuk olacak Pınar Karşıyaka, ertelemeyle ilgili verilecek kararı bekliyor. Grupta aynı gün aynı saatte oynanması gereken, Karşıyaka'nın maçını da yakından ilgilendiren Baxi Manresa-Hapoel Jerusalem mücadelesi, koronavirüs vakaları nedeniyle 28 Aralık Salı'ya ertelendi. Karşıyaka da maçının ertelenip aynı gün oynanmasını bekliyor.Ufuk Sarıca, konuyla ilgili, "Maçın oynanıp oynanmayacağı soru işareti. Grubumuzda diğer maç koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi. Kurala göre grupta oynanacak maçlar aynı saatte başlamalı. Bizim maçımız için kararı bekliyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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