Pınar Karşıyaka'nın ilk transferleri Can ve Samed
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Pınar Karşıyaka'nın ilk transferleri Can ve Samed

Pınar Karşıyaka'nın ilk transferleri Can ve Samed
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde kadrosundan Onuralp Bitim'i Bursaspor'a, Metecan Birsen'i ise Fenerbahçe Beko'ya kaptıran Pınar Karşıyaka, dış transferde ilk hamlelerini yaptı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde kadrosundan Onuralp Bitim'i Bursaspor'a, Metecan Birsen'i ise Fenerbahçe Beko'ya kaptıran Pınar Karşıyaka, dış transferde ilk hamlelerini yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip Türk Telekom'dan guard Can Korkmaz ve aynı takımdan eski oyuncusu uzun forvet Samed Geyik'le anlaştı. Kaf-Kaf'ın Telekom'la sözleşmeleri süren iki basketbolcu için de fesih bedeli ödeyeceği öğrenildi. 28 yaşında, 1.87 boyundaki Can, daha önce Pertevniyal, Darüşşafaka, Galatasaray, Trabzonspor, Uşak Sportif ve Sakarya BŞB formalarını da giydi. Tecrübeli oyuncu geçen sezon ligde 7 sayı, 1.7 ribaund, 3.1 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 6.1 sayı, 0.9 ribaund, 2.2 asist ortalamalarıyla görev yaptı.

Kaf-Kaf'ta 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında görev yapan 28 yaşında, 2.06 boyundaki Samed ise daha önce Bornova Belediyespor, Tofaş, Darüşşafaka, Anadolu Efes ve Beşiktaş'ta da oynadı. Samed, geçen sezon ligde maç başına 5.7 sayı, 4.5 ribaund, 0.6 asist üretti. Pınar Karşıyaka'nın iç transferde cazip teklifler alan Raymar Morgan, Amath M'Baye ve Tony Taylor'u takımda tutabilmek için ise bütçesini zorladığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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