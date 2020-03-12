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Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Avrupa, Kiev, Spor

Pınar Karşıyaka'nın gözü finalde

FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalinde Ukrayna ekibi Kiev Basket'i her 2 maçta da yenerek adını yarı finale yazdıran Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Şu an geldiğimiz konum şampiyonluğa 2 adım ama şampiyon olabilmek için yarı finali geçmek lazım.

12.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:56
Pınar Karşıyaka'nın gözü finalde

FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalinde Ukrayna ekibi Kiev Basket'i her 2 maçta da yenerek adını yarı finale yazdıran Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Şu an geldiğimiz konum şampiyonluğa 2 adım ama şampiyon olabilmek için yarı finali geçmek lazım. Finale kalıp FIBA Avrupa Kupası'nı Türkiye'mize kentimize, takımımıza, taraftarımıza kazandırmak en büyük arzumuz." dedi.

Sarıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kiev Basket karşılaşmasına ilk maçtaki 18 sayılık avantajdan dolayı rahat başladıklarını, 9 sayı geriye düşmelerine rağmen daha sonra kontrolü ele geçirerek müsabakadan farklı galip ayrıldıklarını söyledi.

Yarı finale kaldıkları için mutlu olduklarını belirten Sarıca, şöyle konuştu:

"Avrupa kupalarında ikinci kez yarı finale kaldık. Birincisinde beraberdik 2012'de. Şu an geldiğimiz konum şampiyonluğa 2 adım ama şampiyon olabilmek için yarı finali geçmek lazım. Finale kalıp FIBA Avrupa Kupası'nı Türkiye'mize kentimize, takımımıza, taraftarımıza kazandırmak en büyük arzumuz. EuroChallenge Kupası'nda yarım kalan, sonunda kaçırdığımız kupayı almayı inşallah bu sene başarırız. Avrupa'da üst üste 13. maçımızı kazandık, keza ligde de öyle. Gerçekten olağanüstü bir sezon geçiriyoruz. Bunun devamını sağlamak için de her gün aynı çalışkanlığı gösteriyoruz."

Rakip medi Bayreuth

Sarıca, yarı finaldeki rakipleri Alman ekibi medi Bayreuth başantrenörü ve bazı oyuncuların uzun süredir takımda olduğunu hatırlatarak, "Disiplinli bir takım, sert oynuyorlar. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Zaten yarı final oynuyoruz, rakibi güçlü güçsüz diye değerlendirmek son derece amatörce olur. Onlara gereken saygıyı, özeni gösterip ilk maçta orada özellikle kazanıp bir avantaj yakalarsak, burada çok daha rahat oluruz." diye konuştu.

Avrupa'da 2. yarı final

Daha önce yine başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde 2012-2013 sezonunda İzmir'de oynanan FIBA EuroChallenge Kupası Dörtlü Final ilk maçında Alman ekibi EWE Baskets'i 66-62 yenerek finale yükselmeyi başaran Pınar Karşıyaka, finalde Rus ekibi Krasnye Krylja'ya yenilerek kupaya uzanamamıştı.

Avrupa'da ikinci kez yarı final vizesi alan Pınar Karşıyaka, bu sezon organizasyonda üst üste 13. galibiyetine ulaştı.

Kaynak: AA

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