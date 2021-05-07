Pınar Karşıyaka'nın finaldeki rakibi San Pablo Burgos
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Pınar Karşıyaka'nın finaldeki rakibi San Pablo Burgos

Pınar Karşıyaka'nın finaldeki rakibi San Pablo Burgos
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

FIBA Şampiyonlar Ligi sekizli final organizasyonunun yarı finalinde İspanyol ekibi San Pablo Burgos, Fransız temsilcisi Strasbourg'u 81-70 mağlup ederek finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.

FIBA Şampiyonlar Ligi sekizli final organizasyonunun yarı finalinde İspanyol ekibi San Pablo Burgos, Fransız temsilcisi Strasbourg'u 81-70 mağlup ederek finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini Strasbourg, 25-15 önde kapattı. 2'nci periyotta hücumda daha iyi bir görüntü çizen Burgos, farkı eritse de ilk devreyi Strasbourg, 43-37 önde tamamladı. 3'üncü periyotta oyuna hakim olan Burgos, final periyoduna 63-57 önde girdi. Son periyotta rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen İspanyol ekibi, farkı daha da açtı ve mücadeleyi 81-70 kazanarak adını finale yazdırdı. Pınar Karşıyaka - San Pablo Burgos final mücadelesi 9 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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