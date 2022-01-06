Pınar Karşıyaka moralli bitirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nde iç sahada üst üste 2 mağlubiyetle sarsılan Pınar Karşıyaka, erteleme sınavında Büyükçekmece'yi deplasmanda 92-78 yenerken, sezonun ilk yarısını 15 maçta 10 galibiyet, 5 yenilgiyle beşinci sırada tamamladı. Semih ve Roll'ün yanı sıra sakatlığı bulunan M'Baye'den de yoksun çıktığı maçta kazanmayı başaran Kaf-Kaf'ta bu sezon eleştirilen isimlerin başında gelen Yunus Emre Sonsırma, 22 sayı, 5 ribaund, 6 asistle kariyer rekorunu kırdı.

Sezonun ikinci yarısı ve FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Play-In etabı öncesi moral tazeleyen Pınar Karşıyaka, ligde cumartesi günü 6 oyuncusu geçen hafta koronovirüs tedavisi gören son sıradaki Aliağa Petkimspor'u İzmir derbisinde ağırlayacak. 26 Aralık'ta oynanması gereken Büyükçekmece randevusu rakipte yaşanan koronavirüs vakaları yüzünden maçtan 1 gün önce ertelenmiş, Karşıyaka, İstanbul deplasmanından maçı oynayamadan dönmek zorunda kalmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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