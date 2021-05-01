Pınar Karşıyaka moral tazeledi

ING Basketbol Süper Ligi'nde takım ve teknik heyette yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle 20 gün boyuncu parkeye çıkamayan Pınar Karşıyaka, testler negatife döndükten sonra oynadığı ilk maçta OGM Ormanspor'u deplasmanda 101-61 yenerken, 40 farkla ING Basketbol Şampiyonlar Ligi 8'li...

ING Basketbol Süper Ligi'nde takım ve teknik heyette yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle 20 gün boyuncu parkeye çıkamayan Pınar Karşıyaka, testler negatife döndükten sonra oynadığı ilk maçta OGM Ormanspor'u deplasmanda 101-61 yenerken, 40 farkla ING Basketbol Şampiyonlar Ligi 8'li Finalleri öncesi moral tazeledi. Ligde bu karşılaşmadan önce çıktığı 4 maçı kaybeden Karşıyaka, küme düşmesi kesin olan rakip önündeki galibiyetle puan tablosunda ilk 3 içindeki yerini pekiştirdi. 29 maçta 21 galibiyet alıp Play-Off'a saha avantajını elinde bulundurarak girmesi kesin olan Pınar Karşıyaka, normal sezonu Beşiktaş'la oynayacağı erteleme randevusuyla tamamlayacak. Sezonun en kritik dönemi öncesi formunu yeniden kanıtlayan İzmir temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final mücadelesinde 5 Mayıs Çarşamba günü Rusya'da Çek ekibi Nymburk'la yarı final için karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ