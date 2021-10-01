Pınar Karşıyaka, Michael Roll'u transfer etti
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD doğumlu Michael Roll'u transfer etti.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD doğumlu Michael Roll'u transfer etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, şutör oyun kurucu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Tunus Milli Takımı adına da mücadele eden 34 yaşındaki Roll, Türkiye'de daha önce Bornova Belediyespor, Türk Telekom, Büyükçekmece Basketbol ve Beşiktaş formaları giymişti.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri