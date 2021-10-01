Pınar Karşıyaka Michael Roll ile anlaştı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pınar Karşıyaka Michael Roll ile anlaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Pınar Karşıyaka Michael Roll ile anlaştı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, şutör guard Michael Roll ile anlaştığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, şutör guard Michael Roll ile anlaştığını duyurdu. Son olarak İtalya'da Olimpia Milano forması giyen Michael Roll, ülkemizde Bornova Belediye, Türk Telekom, Büyükçekmece ve Beşiktaş'ta da oynamıştı.

Başantrenör Ufuk Sarıca'nın Beşiktaş'tan öğrencisi olan 34 yaşındaki basketbolcu Maccabi Tel Aviv ve Olimpia Milano ile EuroLeague tecrübesi yaşadı. Roll, geçen sezon Milano ile EuroLeague'de 36 maça çıkıp, 4.2 sayı, 1.3 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla oynadı. Tunus asıllı ABD'li oyuncu İtalya Ligi'nde 9.2 sayı, 2.0 ribaund ve 2.0 asist ortalamalarıyla mücadele etti.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin

Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin

 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açık açık uyardı: Gözüm üstünde Yaşar Kemal Uğurlu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açık açık uyardı: Gözüm üstünde Yaşar Kemal Uğurlu

 Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticilerin ağzı açık kaldı

Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticilerin ağzı açık kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mehmet Nuri Mustafa Şentop Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Seda Sayan Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı
Spor Umut Meraş Gökhan Töre Sergen Yalçın Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pınar Karşıyaka Michael Roll ile anlaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:13:40. #1.17#