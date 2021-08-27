Pınar Karşıyaka-Merkezefendi maçı iptal

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan iki Ege ekibi Pınar Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in yarın birbirleriyle İzmir'de oynamaları planlanan ilk özel maçları iptal edildi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan iki Ege ekibi Pınar Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in yarın birbirleriyle İzmir'de oynamaları planlanan ilk özel maçları iptal edildi. İki takımın koronavirüs tedbirleri nedeniyle karşılıklı anlaşarak iptal kararı aldığı öğrenildi.

Kaf-Kaf, sezon öncesi ilk hazırlık maçlarına Karadağ'da çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip Podgorica kentindeki turnuvada 3 Eylül'de Buducnost Voli, 4 Eylül'de KK Studentski Centar karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı