Pınar Karşıyaka, Mahir Ağva'yı kadrosuna kattı Pınar Karşıyaka, Almanya doğumlu Türk basketbolcu Mahir Ağva ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Pınar Karşıyaka, Almanya doğumlu Türk basketbolcu Mahir Ağva ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

2020-2021 sezonu planlamalarını sürdüren Pınar Karşıyaka, kadrosunu Alman asıllı Türk oyuncu Mahir Ağva ile güçlendirdi. Yeşil-kırmızılı kulüp, hem pivot hem uzun forvet pozisyonlarında forma giyebilen 24 yaşındaki Mahir Ağva ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme imzaladı. Pınar Karşıyaka, Mahir Ağva'ya "hoş geldin" derken 24 yaşındaki oyuncuya yeşil-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Geçtiğimiz sezon Darüşşafaka Tekfen forması giyen Mahir Ağva, çıktığı 23 lig maçında 3 sayı ve 2.6 ribaund ortalamaları tuttururken EuroCup'ta çıktığı 16 maçta ise 1.9 sayı ve 2 ribaund ortalamaları yakalamıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA