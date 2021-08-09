Pınar Karşıyaka, M'Baye, Taylor ve Semih Erden'in sözleşmelerini uzattı
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Pınar Karşıyaka, M'Baye, Taylor ve Semih Erden'in sözleşmelerini uzattı

Pınar Karşıyaka, M'Baye, Taylor ve Semih Erden'in sözleşmelerini uzattı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 3 oyuncusuyla tekrar anlaştı.

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 3 oyuncusuyla tekrar anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Amath M'Baye, Tony Taylor ve Semih Erden'le birer yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ligde geçen sezon M'Baye 13,81, Tony Taylor 12,97 ve Semih Erden de 4,81 sayı ortalamaları yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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