Pınar Karşıyaka lige dönüyor
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Pınar Karşıyaka lige dönüyor

26.02.2021 11:16 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:24
Pınar Karşıyaka lige dönüyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 13 maçta 12 galibiyet alan zirve yarışında ikinci sıradaki Pınar Karşıyaka, sezona FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle verilen yaklaşık 3 haftalık aradan sonra yarın Bahçeşehir Koleji deplasmanına çıkacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 13 maçta 12 galibiyet alan zirve yarışında ikinci sıradaki Pınar Karşıyaka, sezona FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle verilen yaklaşık 3 haftalık aradan sonra yarın Bahçeşehir Koleji deplasmanına çıkacak. Akatlar Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Bu mücadelenin ardından FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu'ndaki ilk sınavda 3 Mart Çarşamba günü Tofaş'ı konuk edecek Karşıyaka, ligde şimdiye kadar 21 maçta 16 galibiyet elde etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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